OM : Gros clash avec Rabiot dans le vestiaire, Pierre Ménès annonce un «pyschodrame»

Vendredi soir, l’OM a subi une défaite d’entrée de jeu sur la pelouse du Stade Rennais. Un revers déroutant pour des Marseillais tendu. Dans les vestiaires, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se seraient confrontés. Pour Pierre Ménès, ce clash en coulisses n’est clairement pas un cas isolé du côté du club phocéen.

Ça chauffe déjà du côté de l’OM ! Plein d’ambitions après une saison 2024-2025 intéressante suivie d’un mercato estival ambitieux, le club marseillais a subi une grosse désillusion pour son premier match de Ligue 1 vendredi soir. Face à Rennes, les hommes de Roberto De Zerbi ont passé une grande partie de la rencontre en supériorité numérique, sans trouver la faille.

Clash à l’OM Une rencontre inaugurale qui s’est transformée en un véritable cauchemar lorsque Ludovic Blas a offert la victoire au club rennais dans les derniers instants du match. Dans le vestiaire, ça a chauffé. RMC Sport a en effet révélé que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ne sont pas passés loin d’en venir aux mains. Une grosse friction a eu lieu entre les deux joueurs, alors que l’Anglais s’est senti visé par les reproches effectués par le groupe de l’OM. Pour certains observateurs comme Pierre Ménès, ce clash en interne est symptomatique du côté du club marseillais.