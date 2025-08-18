Clash avec Rabiot : Divorce annoncé avec l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le climat semble déjà tendu à l’OM, après seulement une journée de championnat. Battus par Rennes (0-1) alors qu’ils ont évolué en supériorité numérique pendant plus d'une heure, les joueurs de Roberto De Zerbi ont vu leur prestation pointer du doigt en interne. Plusieurs cadres du vestiaire ont exprimé leur frustration, visant indirectement Jonathan Rowe. Suite à cette altercation, l'OM aurait pris une décision

L’OM espérait mieux pour entamer cette saison de Ligue 1. Mais ce revers à Rennes (0-1) a mis en lumière un manque de cohésion et une certaine fébrilité mentale, malgré l’avantage numérique. Très vite, la tension est montée d’un cran dans les vestiaires : Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, et Pierre-Emile Hojbjerg auraient pris la parole avec des critiques franches. Parmi les joueurs visés : Jonathan Rowe.

Rabiot s'est brouillé avec un joueur Cité indirectement, Rowe aurait réagi avec agacement et une vive altercation aurait éclaté avec Adrien Rabiot. Les deux joueurs aurait terminé front contre front dans le vestiaire. Un clash qui ne devrait pas rester sans conséquences.