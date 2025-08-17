«C’est fini» : Altercation avec Rabiot, l’OM fait une annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la défaite face au Stade Rennais (0-1), des tensions ont éclaté dans le vestiaire de l'OM vendredi soir, avec notamment une altercation verbale entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Malgré ces remous, le club phocéen entend désormais apaiser les esprits et se tourner vers son prochain défi contre le Paris FC, samedi prochain au stade Vélodrome.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir des tensions apparaître dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. En supériorité numérique pendant plus d’une heure, les joueurs de Roberto De Zerbi se sont fait surprendre par le Stade Rennais vendredi soir, en ouverture de la Ligue 1 (0-1). Une contre-performance qui a provoqué des remous en interne.

Ça chauffe dans le vestiaire de l’OM Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, et Pierre-Emile Hojbjerg ont notamment pris la parole avec des mots forts, ciblant certains de leurs coéquipiers, dont Jonathan Rowe. Ce dernier s’est en tout cas senti visé et n’a pas hésité à répliquer. S’en est alors suivie une altercation avec Adrien Rabiot, les deux joueurs terminant front contre front dans le vestiaire.