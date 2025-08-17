«C’est fini» : Altercation avec Rabiot, l’OM fait une annonce

Après la défaite face au Stade Rennais (0-1), des tensions ont éclaté dans le vestiaire de l'OM vendredi soir, avec notamment une altercation verbale entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Malgré ces remous, le club phocéen entend désormais apaiser les esprits et se tourner vers son prochain défi contre le Paris FC, samedi prochain au stade Vélodrome.
Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir des tensions apparaître dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. En supériorité numérique pendant plus d’une heure, les joueurs de Roberto De Zerbi se sont fait surprendre par le Stade Rennais vendredi soir, en ouverture de la Ligue 1 (0-1). Une contre-performance qui a provoqué des remous en interne.
Ça chauffe dans le vestiaire de l’OM
Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, et Pierre-Emile Hojbjerg ont notamment pris la parole avec des mots forts, ciblant certains de leurs coéquipiers, dont Jonathan Rowe. Ce dernier s’est en tout cas senti visé et n’a pas hésité à répliquer. S’en est alors suivie une altercation avec Adrien Rabiot, les deux joueurs terminant front contre front dans le vestiaire.
« On passe à autre chose »
Du côté de l’OM, on souhaite désormais tourner la page, affirmant que ces tensions étaient justifiées par la déception. « Il y a de la frustration, la défaite, les nerfs s’échauffent et il y a quelques réflexions, mais rien qui a pu me choquer, explique un membre du club, témoin de la scène, à Ici Provence. Cela prouve que des joueurs n’ont pas accepté la défaite. Surtout une défaite comme ça, cela n’est jamais arrivé ». Samedi, au lendemain des remous internes, un intime du vestiaire assurait pour sa part au Parisien que le malaise était terminé : « Ce matin c’est fini, on passe à autre chose ». L’OM a rendez-vous avec le Paris FC samedi prochain (17h), au stade Vélodrome. Une rencontre capitale.