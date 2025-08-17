L’OM fait une demande très spéciale qui peut coûter cher !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir été surpris par le Stade Rennais, qui était pourtant en infériorité numérique pendant plus d’une heure, l’OM n’a désormais plus le droit à l’erreur dans les semaines à venir. Mais le calendrier n’est pas simple pour les Marseillais, avec notamment un déplacement à Lyon après la réception du Paris FC. Ce que souhaitait le club.

Affronter le Stade Rennais dès la première journée du Championnat n’est pas une mince affaire, et l’OM s’en est bien rendu compte vendredi. L’équipe de Roberto De Zerbi s’est fait surprendre par la formation bretonne dirigée par Habib Beye, qui s’est imposée dans les derniers instants de la partie grâce à Ludovic Blas, et ce malgré l’expulsion d’Abdelhamid Aït Boudlal à la 31e minute.

L’OM a rendez-vous avec le PFC puis l’OL pour le premier choc de la saison L’OM a désormais rendez-vous avec le Paris FC au Vélodrome, avec l’obligation de l’emporter pour faire oublier ce premier revers de la saison, avant un déplacement à Lyon. Viendra ensuite la trêve internationale, avant la réception du FC Lorient puis du PSG. Un calendrier chargé qui s’explique par une demande spéciale du club.