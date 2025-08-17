OM - Rabiot : De Zerbi l'a perdu ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Faux départ pour l'OM. Au Roazhon Park et en supériorité numérique pendant une heure, l'équipe de Roberto De Zerbi a été battue par le Stade Rennais vendredi à l'occasion de la première journée de Ligue 1 (0-1). Pour Daniel Riolo, le coach italien est retombé dans ses travers avec l'utilisation d'Adrien Rabiot entre autres.

Malgré une préparation estivale pleine de promesses et une invincibilité face à Aston Villa (3-1), Gérone (2-0) ou encore des nuls contre Valence et Séville (1-1 à chaque fois), les hommes de Roberto De Zerbi sont passés au travers pour le premier rendez-vous de la saison de Ligue 1. Vendredi soir à Rennes, l'Olympique de Marseille s'est incliné face au club breton pourtant réduit à 10 dès la 31ème minute de jeu avec l'expulsion d'Abdelhamid Ait Boudlal.

«Pas mal de choses que je ne comprenais pas toujours chez De Zerbi, je vais les retrouver cette année» Une prestation tactique de Roberto De Zerbi qui n'a certainement pas conquis Daniel Riolo. L'éditorialiste de RMC a souligné des habitudes incomprises de la part du coach italien déjà présentes la saison passée. « Je n'ai rien aimé de ce qu'à fait Marseille. Il y a pas mal de choses que je ne comprenais pas toujours chez De Zerbi l'année dernière, je vais les retrouver cette année ».