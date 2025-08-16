Transfert historique : L'OM a sorti les gros moyens !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, l’OM frappait fort en annonçant l’arrivée d’Igor Paixao. Le Brésilien s’est engagé pour les cinq prochaines saisons et il est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen car Marseille a déboursé 35M€ bonus compris pour le recruter. Pablo Longoria avait d’ailleurs décidé de sortir les gros moyens pour être sûr d’attirer l’attaquant.

Cet été, l’OM a perdu gros en attaque avec le départ de Luis Henrique. Le Brésilien a pris la direction de l’Inter Milan contre un chèque d’environ 25M€ et le club phocéen a dû le remplacer. Le choix de Pablo Longoria s’est porté sur un compatriote de l’ancien Marseillais, Igor Paixao, qui évoluait jusqu’alors au Feyenoord Rotterdam.

L’OM a déboursé 35M€ pour Paixao Igor Paixao est donc aujourd’hui un joueur de l’OM, mais cela a été très compliqué. Le Feyenoord Rotterdam s’est montré très exigeant et les négociations ont duré des semaines. D’autres clubs s’intéressaient également au Brésilien et il aurait donc pu ne jamais s’engager avec Marseille. Finalement, Pablo Longoria a réussi à remporter la mise avec une offre de 35M€ bonus compris.