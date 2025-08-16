OM - Départ de De Zerbi : La grande annonce lâchée par Benatia !

Ce vendredi soir, en ouverture de la 1ère journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi était donc sur le banc de l’OM face à Rennes. Arrivé à l’été 2024 à Marseille, l’Italien est reparti pour une deuxième saison à la tête du club phocéen. Pourtant, il y a quelques semaines, on a vu quelques rumeurs évoquer un départ de De Zerbi. Ce dernier n’a finalement pas bougé et Medhi Benatia s’est prononcé sur ce le sujet.
Nommé entraîneur de l’OM en 2024, Roberto De Zerbi a signé un contrat de 3 ans avec le club phocéen. Pourtant, la saison dernière, l’Italien n’avait pas hésité à rapidement remettre en question son avenir, tout en voyant également certaines rumeurs l’annoncer sur le banc du Milan AC. Tout est bien qui finit bien finalement pour l’OM puisque De Zerbi occupe encore et toujours le banc olympien. Il y a donc de la continuité à Marseille, ce qui est un fait rare pour être noté…
« On est bien sûr très contents de pouvoir continuer avec lui »
Roberto De Zerbi est ainsi toujours l’entraîneur de l’OM. Au micro de Ligue 1+, Medhi Benatia s’est exprimé sur le fait de voir l’Italien rester. Le directeur du football olympien a alors fait savoir : « De Zerbi qui reste ? On l'avait déjà annoncé l'année dernière, ce projet de trois ans qui est important pour le président et pour moi-même : donner de la continuité. C'est souvent ce qui a fait défaut dans ce club là. On est bien sûr très contents de pouvoir continuer avec lui ».
« Renforcer l'équipe au mieux, de garder les meilleurs joueurs »
« On a essayé de renforcer l'équipe au mieux, de garder les meilleurs joueurs, les meilleurs éléments, essayer de bâtir avec ça aussi. On est contents de la saison qu'on a fait l'année dernière, mais comme on l'a dit plusieurs fois, ce n'était que le commencement. C'est à nous maintenant de confirmer cette année, et faire pourquoi pas encore mieux », a poursuivi ensuite Medhi Benatia, qui a finalement vu son OM s’incliner ce vendredi soir sur la pelouse de Rennes (1-0), après avoir pourtant évolué à 11 contre 10 pendant près d’une heure.