Une star du Real Madrid au PSG : La presse espagnole annonce un transfert de folie !

Le mercato n’est pas fini du côté du PSG. Après Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, un autre attaquant pourrait débarquer dans la capitale d’ici la fin de l’été. Le nom de Rodrygo a souvent été évoqué ces derniers temps. Les Rouge-et-Bleu devront toutefois faire une folie pour espérer recruter la star du Real Madrid avant la fermeture du marché des transferts.
Le PSG n’en a pas encore fini avec son recrutement estival. Le club de la capitale a déjà mis la main sur Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Mais les dirigeants parisiens ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin. Les Rouge-et-Bleu ne seraient pas contre offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique, surtout en cas de départ dans le secteur offensif d’ici la fin de l’été.
Le PSG suit la situation de Rodrygo de près
Dans cette optique, le nom de Rodrygo est souvent revenu ces derniers jours. L’international auriverde ne se sentirait plus à son aise au Real Madrid, où il semble avoir perdu sa place. Le club madrilène ne serait d’ailleurs pas opposé à un départ de son attaquant de 24 ans. Mais le PSG va devoir sortir le chéquier pour espérer recruter le Brésilien.
Le Real Madrid ne veut pas le laisser partir à n'importe quel prix
Comme le rapporte SPORT, Rodrygo ne semble pas avoir la confiance de Xabi Alonso. Un départ du Real Madrid cet été ne serait donc pas à exclure. Les Merengue auraient toutefois fixé un prix assez dément pour l’éventuel transfert de l’ancien de Santos selon le média espagnol. Des rumeurs évoquaient la somme de 100M€. À voir si le PSG sera prêt à une telle folie pour Rodrygo d’ici la fin du mercato.