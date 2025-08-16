Une star du Real Madrid au PSG : La presse espagnole annonce un transfert de folie !

Pierrick Levallet

Le mercato n’est pas fini du côté du PSG. Après Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, un autre attaquant pourrait débarquer dans la capitale d’ici la fin de l’été. Le nom de Rodrygo a souvent été évoqué ces derniers temps. Les Rouge-et-Bleu devront toutefois faire une folie pour espérer recruter la star du Real Madrid avant la fermeture du marché des transferts.

Le PSG n’en a pas encore fini avec son recrutement estival. Le club de la capitale a déjà mis la main sur Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Mais les dirigeants parisiens ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin. Les Rouge-et-Bleu ne seraient pas contre offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique, surtout en cas de départ dans le secteur offensif d’ici la fin de l’été.

Le PSG suit la situation de Rodrygo de près Dans cette optique, le nom de Rodrygo est souvent revenu ces derniers jours. L’international auriverde ne se sentirait plus à son aise au Real Madrid, où il semble avoir perdu sa place. Le club madrilène ne serait d’ailleurs pas opposé à un départ de son attaquant de 24 ans. Mais le PSG va devoir sortir le chéquier pour espérer recruter le Brésilien.