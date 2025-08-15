Lucas Chevalier déjà en danger au PSG : Les menaces prononcées en Russie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie, le PSG a déboursé 55M€ pour s’offrir les services de Lucas Chevalier. Titulaire en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le Français est le nouveau numéro 1 dans les buts parisiens. Pour ce qui est de Matvey Safonov, il repart pour une saison en tant que doublure, mais voilà que du côté de la Russie, on a tenu à prévenir Chevalier à propos de cette concurrence.

A 23 ans, Lucas Chevalier est désormais un joueur du PSG. Luis Enrique voulait un gardien plus à l’aise au pied que Gianluigi Donnarumma, le Français a donc été recruté en provenance du LOSC. Numéro 1 à Paris, Chevalier devrait avoir Matvey Safonov comme doublure cette saison. Mais voilà que le Russe n’a pas dit son dernier mot, ayant toujours cette place de titulaire au PSG dans le viseur.

« Il est clair que Matvey aspire à devenir le numéro un du PSG » Matvey Safonov pourrait donc être une menace pour Lucas Chevalier au PSG. En Russie, on a d’ailleurs prévenu le néo-Parisien à ce propos. En effet, pour Championat, Ivan Taranov, ancien coéquipier de Safonov à Krasnodar, a confié : « Il est clair que Matvey aspire à devenir le numéro un du PSG. C'est très important. Je lui souhaite d'y parvenir par tous les moyens. Personnellement, je crois en Matvey, car c'est un joueur travailleur, ce qui a beaucoup de valeur. Mais nous devons également prendre en compte d'autres facteurs : la vision du staff technique et ses performances à l’entraînement ».