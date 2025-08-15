Lucas Chevalier déjà en danger au PSG : Les menaces prononcées en Russie !

Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie, le PSG a déboursé 55M€ pour s’offrir les services de Lucas Chevalier. Titulaire en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le Français est le nouveau numéro 1 dans les buts parisiens. Pour ce qui est de Matvey Safonov, il repart pour une saison en tant que doublure, mais voilà que du côté de la Russie, on a tenu à prévenir Chevalier à propos de cette concurrence.
A 23 ans, Lucas Chevalier est désormais un joueur du PSG. Luis Enrique voulait un gardien plus à l’aise au pied que Gianluigi Donnarumma, le Français a donc été recruté en provenance du LOSC. Numéro 1 à Paris, Chevalier devrait avoir Matvey Safonov comme doublure cette saison. Mais voilà que le Russe n’a pas dit son dernier mot, ayant toujours cette place de titulaire au PSG dans le viseur.
« Il est clair que Matvey aspire à devenir le numéro un du PSG »
Matvey Safonov pourrait donc être une menace pour Lucas Chevalier au PSG. En Russie, on a d’ailleurs prévenu le néo-Parisien à ce propos. En effet, pour Championat, Ivan Taranov, ancien coéquipier de Safonov à Krasnodar, a confié : « Il est clair que Matvey aspire à devenir le numéro un du PSG. C'est très important. Je lui souhaite d'y parvenir par tous les moyens. Personnellement, je crois en Matvey, car c'est un joueur travailleur, ce qui a beaucoup de valeur. Mais nous devons également prendre en compte d'autres facteurs : la vision du staff technique et ses performances à l’entraînement ».
« Je ne peux pas dire que Chevalier soit meilleur que Safonov »
De son côté, Andrei Chervichenko, ancien président du Spartak Moscou, a lui fait savoir concernant Lucas Chevalier et Matvey Safonov : « Je ne dirais pas que Chevalier est un gardien fantastique. Certes, il a arrêté un penalty, mais je ne peux pas dire qu'il soit meilleur que Safonov. (…) C'est formidable que Safonov ne veuille pas quitter le PSG. Qu'il prouve qu'il est meilleur que Chevalier ».