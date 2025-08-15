Kylian Mbappé est parti, le PSG annonce sa «véritable star» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un an, à l’été 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG pour rejoindre, libre, le Real Madrid. Un coup dur pour le club de la capitale qui a décidé d’opérer un véritable changement dans son projet. Après avoir longtemps misé sur des stars, le PSG se définit désormais une équipe. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a été très clair à propos de la star actuelle à Paris.

Sans Kylian Mbappé, on redoutait le pire pour le PSG. Finalement, le club de la capitale a réalisé la plus grande saison de son histoire en remportant la Ligue des Champions. Luis Enrique a réussi à tirer le meilleur de ses joueurs, insufflant un esprit collectif jamais vu à Paris. Désormais, au PSG, l’accent est porté sur le collectif plutôt que l’individualité et Nasser Al-Khelaïfi l’a encore répété à l’aube de cette saison.

« La véritable star, c’est l’équipe » « Après la plus grande saison de l’histoire du PSG, nous allons redoubler d’efforts dans tous les domaines car nous avons encore tant à accomplir. Nos fondamentaux, eux, demeurent inchangés. Ils reposent avant tout sur le collectif où la véritable star, c’est l’équipe, ainsi que sur la confiance que nous plaçons dans nos jeunes talents, l’engagement pour le maillot et une philosophie de jeu résolument tournée vers l’attaque », a expliqué le président du PSG dans des propos accordés ce vendredi à L’Equipe.