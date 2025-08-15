Bagarre, violence… Un scandale annoncé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans une vidéo récente, le journaliste Romain Molina dévoile des pratiques douteuses menées par le CUP, seul groupe ultra officiellement autorisé au Parc des Princes. Alors que le PSG a confié à ce groupe l’animation de la tribune Boulogne, Molina révèle des activités dépassant largement le cadre légal.

Le CUP serait devenu un véritable pouvoir parallèle au sein du Parc des Princes. Romain Molina dénonce un marché noir toléré par le PSG et des leaders ultra disposant de ressources financières importantes, alimentant un climat inquiétant. « Il y a tous les signes avant-coureur qu’un potentiel drame peut arriver » a-t-il alerté sur sa chaîne Youtube.

« L’ambiance est si pesante que personne n’ose parler » Il évoque notamment Wissam, un habitué des saluts hitlériens, symbole d’une dérive extrême. Des incidents graves, comme l’agression d’un stadier ou les pressions exercées sur des employés, n’auraient pas donné lieu à des sanctions, renforçant l’impunité de ce groupe. Molina dénonce aussi la peur qui règne : « L’ambiance est si pesante que personne n’ose parler. »