PSG - Transfert à 65M€ : La folie de Marquinhos !

Mardi, le PSG a annoncé officiellement l'arrivée d'Illia Zabarnyi dans la capitale. Le défenseur ukrainien de 22 ans a été recruté pour 65M€ à Bournemouth, une nouvelle aventure qui le satisfait grandement. Il n'était évidemment pas encore disponible pour disputer la Supercoupe d'Europe face à Tottenham mercredi soir mais il était quand même présent avec sa nouvelle équipe pour les soutenir. Il a même eu le droit à sa médaille grâce à Marquinhos.

Cet été, le PSG a mis du temps avant de se pencher sur son mercato en terminant la saison 2024-2025 très tard. Mais le club a mis la main sur deux profils très convoités : Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Si le premier a pu faire ses débuts sur le terrain, l'Ukrainien était présent à Udine pour le sacre du PSG. Lors des célébrations, Marquinhos a eu un geste fou envers lui.

Marquinhos valide Zabarnyi Visiblement très bien accueilli, Illia Zabarnyi a lui aussi participé à la fête du PSG mercredi soir. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on aperçoit Marquinhos lui enfiler autour du cou sa médaille après nla remise des récompenses. Un geste de grande classe de la part du Brésilien pour celui qui est censé être son concurrent direct en défense.