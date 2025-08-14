Rendez-vous au tribunal : Le transfert qui va coûter très cher au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le feuilleton du moment du côté du PSG. En effet, après avoir officialisé le transfert de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, le club de la capitale a indirectement poussé Gianluigi Donnarumma au départ. Un comportement dénoncé par l'entourage du portier italien, à commencer par son agent Enzo Raiola qui menace le PSG de poursuite.

Le cas Donnarumma a pris une nouvelle tournure mardi. En effet, alors que Luis Enrique confirmait qu'il était l'unique responsable de la situation, en ayant choisi de recruter un nouveau gardien, dans la foulée, le portier italien publiait un communiqué pour annoncer son départ. Une situation tendue puisque l'entourage de Gianluigi Donnarumma a rapidement réagi. Son agent Enzo Raiola a même brandi la menace d'une action en justice.

Le clan Donnarumma menace le PSG « Je comprends la nécessité d'acheter un nouveau gardien, mais écarter Gigio après tout ce qu'il a fait pour le club est un manque de respect énorme que j'évaluerai avec mes avocats. Au-delà du fait que c'est l'entraîneur qui a pris cette décision, lui aussi travaille pour le club et mes avocats et moi-même voulons mieux comprendre leur position. Les propos de Luis Enrique ? Il y a encore un mois, nous parlions de renouvellement, il est étrange qu'en un mois, l'entraîneur ait changé d'avis sur Gigio en tant que joueur. C'est ce qui m'attriste le plus et me fait penser qu'au final, il valait mieux ne pas renouveler », confiait-il mardi soir au micro de Sky Sport dans la foulée de la publication de Gianluigi Donnarumma.