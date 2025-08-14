Rendez-vous au tribunal : Le transfert qui va coûter très cher au PSG ?

C'est le feuilleton du moment du côté du PSG. En effet, après avoir officialisé le transfert de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, le club de la capitale a indirectement poussé Gianluigi Donnarumma au départ. Un comportement dénoncé par l'entourage du portier italien, à commencer par son agent Enzo Raiola qui menace le PSG de poursuite.
Le cas Donnarumma a pris une nouvelle tournure mardi. En effet, alors que Luis Enrique confirmait qu'il était l'unique responsable de la situation, en ayant choisi de recruter un nouveau gardien, dans la foulée, le portier italien publiait un communiqué pour annoncer son départ. Une situation tendue puisque l'entourage de Gianluigi Donnarumma a rapidement réagi. Son agent Enzo Raiola a même brandi la menace d'une action en justice.
Le clan Donnarumma menace le PSG
« Je comprends la nécessité d'acheter un nouveau gardien, mais écarter Gigio après tout ce qu'il a fait pour le club est un manque de respect énorme que j'évaluerai avec mes avocats. Au-delà du fait que c'est l'entraîneur qui a pris cette décision, lui aussi travaille pour le club et mes avocats et moi-même voulons mieux comprendre leur position. Les propos de Luis Enrique ? Il y a encore un mois, nous parlions de renouvellement, il est étrange qu'en un mois, l'entraîneur ait changé d'avis sur Gigio en tant que joueur. C'est ce qui m'attriste le plus et me fait penser qu'au final, il valait mieux ne pas renouveler », confiait-il mardi soir au micro de Sky Sport dans la foulée de la publication de Gianluigi Donnarumma.
«Au niveau légal, je veux comprendre s'il est possible de trouver une solution»
Et ce mercredi, Enzo Raiola en a rajouté une couche, précisant ses propos concernant la saisie des avocats. « Cette situation conditionne beaucoup l'aspect sportif mais aussi celui de l'image. Aujourd'hui, il est parmi les 30 meilleurs joueurs du monde, il pourrait remporter le trophée Yachine et le club a dit que ce n'est plus son gardien, qu'il ne l'intéresse plus. Au niveau légal, je veux comprendre s'il est possible de trouver une solution différente de ce qu'ils ont esquissé. On parle d'un principe de mobbing (harcèlement moral, NDLR), ce n'est pas lui qui veut partir mais tout l'inverse. Ils ont décidé que Donnarumma ne fait plus partie du PSG (...) Des actions en justice ? Possible... Espérons que non, mais le respect passe par aussi par trouver des solutions adéquates et possibles. On ne peut pas spéculer sur un joueur qui est publiquement exclu du projet. Arrivé à ce point, ils doivent trouver une bonne solution pour son départ », a-t-il confié à Sport Mediaset.
Selon vous, le cas Donnarumma finira-t-il au tribunal ?