PSG - Transfert à 20M€ : Un ancien de la maison va dégainer une offre très attendue à Paris !

Toujours bien décidé à dégraisser son effectif en se séparant des joueurs de retour de prêt, le PSG pourrait bien accélérer grâce à l'aide d'un ancien de la maison. En effet, Unai Emery souhaiterait s'attacher les services de Marco Asensio, qui serait même la priorité d'Aston Villa. Une offre avoisinant les 20M€, bonus compris pourrait d'ailleurs suffire à boucler le deal.

Le mercato du PSG est désormais lancé. En effet, le club de la capitale a bouclé les transferts Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Cependant, le club de la capitale espère encore se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables. Dans cette optique, Milan Skriniar a été transféré définitivement à Fenerbahçe mais ce n'est pas encore terminé.

Asensio priorité d'Aston Villa ? En effet, Marco Asensio fait également partie des joueurs invités à partir. Et selon les informations de Sacha Tavolieri, Aston Villa compte bien le récupérer. L'ancien joueur du Real Madrid s'est relancé au sein du club de Birmingham lors de la seconde partie de la saison dernière, et Unai Emery souhaiterait ainsi miser une nouvelle fois sur Marco Asensio.