Officiel : La nouvelle folie du PSG après Chevalier !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quelques jours après avoir dépensé 55M€ pour s'offrir Lucas Chevalier, le PSG tient sa nouvelle grosse recrue du mercato estival. Ça aura été long à se décanter, mais un accord avec Bournemouth a fini par être trouvé moyennant 66M€ pour Illia Zabarnyi. Ne voulant rejoindre que le PSG cet été, l'Ukrainien voit son désir être désormais officiel.

A 31 ans, Marquinhos a encore quelques années devant lui. Pourtant, cet été, le PSG souhaitait préparer dès à présent l'avenir en recrutant un concurrent au Brésilien. La priorité a rapidement été établie : Illia Zabarnyi. Si les négociations n'ont pas été simples avec Bournemouth, c'est désormais officiel, l'Ukrainien de 22 ans est désormais un joueur du PSG.

Zabarnyi au PSG jusqu'en 2030 ! Au terme d'un très long feuilleton, Illia Zabarnyi s'est donc engagé avec le PSG ce mardi. « Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du Club », a annoncé le club de la capitale dans son communiqué.