Officiel : La nouvelle folie du PSG après Chevalier !

Quelques jours après avoir dépensé 55M€ pour s'offrir Lucas Chevalier, le PSG tient sa nouvelle grosse recrue du mercato estival. Ça aura été long à se décanter, mais un accord avec Bournemouth a fini par être trouvé moyennant 66M€ pour Illia Zabarnyi. Ne voulant rejoindre que le PSG cet été, l'Ukrainien voit son désir être désormais officiel.
A 31 ans, Marquinhos a encore quelques années devant lui. Pourtant, cet été, le PSG souhaitait préparer dès à présent l'avenir en recrutant un concurrent au Brésilien. La priorité a rapidement été établie : Illia Zabarnyi. Si les négociations n'ont pas été simples avec Bournemouth, c'est désormais officiel, l'Ukrainien de 22 ans est désormais un joueur du PSG.
Zabarnyi au PSG jusqu'en 2030 !
Au terme d'un très long feuilleton, Illia Zabarnyi s'est donc engagé avec le PSG ce mardi. « Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du Club », a annoncé le club de la capitale dans son communiqué.
« Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain »
Heureux de rejoindre le PSG, Illia Zabarnyi a de son côté fait savoir : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde, avec le meilleur projet. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain et je suis impatient à l’idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters ».