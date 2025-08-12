«100 %» : Transfert obligatoire au PSG !

Ce mercredi soir, le PSG se déplace à Udine afin d’y affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe. Une rencontre à laquelle Gianluigi Donnarumma n’a pas été convié. Poussé vers la sortie avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le gardien italien devrait plier bagages cet été. Selon Fabrizio Romano, son départ est acté à 100 %.
Le mercato du PSG pourrait désormais s’emballer dans le sens des départs. Alors que le club parisien a officialisé samedi dernier l’arrivée de Lucas Chevalier et devrait en faire de même ce mardi avec Illya Zabarnyi, le club de la capitale pourrait désormais boucler plusieurs ventes importantes afin de dégraisser l’effectif. Si Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Marco Asensio, ou encore Renato Sanches sont concernés, Paris va également chercher à se débarrasser de Gianluigi Donnarumma.
Luis Enrique écarte Donnarumma
Poussé vers la sortie avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le gardien italien est déçu de la tournure des événements, lui qui pour rappel, a décidé de ne pas accepter l’offre de prolongation offerte par le PSG. Pire, alors qu’une possible cohabitation entre les deux gardiens était annoncée pour la saison prochaine, Luis Enrique ne semble plus du tout compter sur Gianluigi Donnarumma. Alors que ce mercredi, les Parisiens se rendent à Udine afin de disputer la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, Donnarumma ne sera même pas du voyage.
Un départ acté à 100 %
Le numéro 99 n’a pas été convoqué, et Lucas Chevalier devrait démarrer dans les buts. Une manière de faire comprendre au portier de 26 ans qu’il n’a plus du tout sa place au PSG… Quoi qu’il en soit, le journaliste Fabrizio Romano révèle ce mardi que la rupture est actée entre les deux camps. Le joueur n’a pas apprécié cette mise à l’écart, et pourrait désormais partir très prochainement. Quoi qu’il en soit, l’Italien est à 100% en train de quitter le club, selon Romano.