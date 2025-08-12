«100 %» : Transfert obligatoire au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG se déplace à Udine afin d’y affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe. Une rencontre à laquelle Gianluigi Donnarumma n’a pas été convié. Poussé vers la sortie avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le gardien italien devrait plier bagages cet été. Selon Fabrizio Romano, son départ est acté à 100 %.

Le mercato du PSG pourrait désormais s’emballer dans le sens des départs. Alors que le club parisien a officialisé samedi dernier l’arrivée de Lucas Chevalier et devrait en faire de même ce mardi avec Illya Zabarnyi, le club de la capitale pourrait désormais boucler plusieurs ventes importantes afin de dégraisser l’effectif. Si Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Marco Asensio, ou encore Renato Sanches sont concernés, Paris va également chercher à se débarrasser de Gianluigi Donnarumma.

Luis Enrique écarte Donnarumma Poussé vers la sortie avec l’arrivée de Lucas Chevalier, le gardien italien est déçu de la tournure des événements, lui qui pour rappel, a décidé de ne pas accepter l’offre de prolongation offerte par le PSG. Pire, alors qu’une possible cohabitation entre les deux gardiens était annoncée pour la saison prochaine, Luis Enrique ne semble plus du tout compter sur Gianluigi Donnarumma. Alors que ce mercredi, les Parisiens se rendent à Udine afin de disputer la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, Donnarumma ne sera même pas du voyage.