Barcola transféré à l'étranger pour faire de la place à Rodrygo... que doit faire le PSG ?

Déterminé à recruter Alexander Isak, Liverpool aurait prévu de se jeter sur Bradley Barcola en cas d'échec sur ce dossier. Si l'international français rejoint les Reds cet été, le PSG penserait à se tourner vers Rodrygo. Selon vous, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a-t-il raison de vouloir remplacer Bradley Barcola par le Brésilien ? A vos votes !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG , Bradley Barcola pourrait changer de club dès cet été. En effet, la direction de Liverpool aurait coché le nom de l'attaquant de 22 ans pour renforcer son attaque. D'après Fabrizio Romano , Bradley Barcola serait le plan B des Reds en cas d'échec pour le transfert d' Alexander Isak (Newcastle, 25 ans).

Conscient de la situation de Bradley Barcola , le PSG aurait déjà un monté un plan, ayant anticipé son potentiel départ. En effet, le club rouge et bleu compterait miser sur Rodrygo (24 ans) si son numéro 29 venait à rejoindre Liverpool lors de cette fenêtre de transferts.

Le PSG songe à remplacer Barcola par Rodrygo

« En cas d'échec avec Alexander Isak, Liverpool devrait s'attaquer à Bradley Barcola. Dans ce cas, le PSG pourrait s'intéresser à Rodrygo. Mais Rodrygo serait très content de rester au Real Madrid. Il veut se battre pour sa place. Il est totalement concentré sur le Real Madrid. Du côté du PSG, si Bradley Barcola décide de partir et si Liverpool se jette lui, Rodrygo pourrait être une option. Toutefois, il n'y a rien de concret pour le moment. Il n'y a aucune négociation entre le PSG et Rodrygo, entre le PSG et le Real, entre Liverpool et Barcola et entre Liverpool et le PSG », a déclaré Fabrizio Romano dans une vidéo postée sur YouTube il y a quelques jours.

