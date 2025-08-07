Barcola - Real Madrid : Une bombe lâchée sur le mercato du PSG !

Amadou Diawara

Alors que Liverpool songerait à recruter Bradley Barcola lors de ce mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà identifié son potentiel successeur. En cas de départ de son numéro 29, le club de la capitale devrait s'attaquer à Rodrygo, lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2028. Toutefois, il n'y aurait rien de concret pour ces deux transferts pour le moment.

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola serait dans le collimateur de Liverpool. En effet, les Reds penseraient à se jeter sur l'international français en cas d'échec pour le transfert d'Alexander Isak.

Barcola, le plan B de Liverpool après Isak Si Bradley Barcola vient à rejoindre Liverpool lors de ce mercato estival, le PSG sait déjà sur qui il va se tourner pour le remplacer. D'après Fabrizio Romano, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi devrait essayer d'arracher Rodrygo - engagé jusqu'au 30 juin 2028 - au Real Madrid en cas de départ de son attaquant de 22 ans.