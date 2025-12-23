Transfert surprise à l’OM : La révélation de la presse italienne !

Le mercato hivernal débite dans seulement quelques mois et l’Olympique de Marseille aurait déjà activé plusieurs pistes à l’étranger. Ça semble être le cas en Serie A, l’un des terrains de chasse préférés du duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria.
Après une première partie de saison plutôt décevante, l’OM doit absolument se relancer pour espérer créer la surprise en Ligue 1. Ça tombe bien, le mercato arrive et des nombreuses pistes sont déjà évoquées à Marseille, notamment au milieu de terrain.
L’OM chasse en Serie A
C’est le cas avec un ancien joueur de Ligue 1, puisque plusieurs sources ont évoqué un intérêt de l’OM pour Amir Richardson. Passé par le Stade de Reims, l’international marocain évolue actuellement à la Fiorentina, où il ne joue toutefois pas beaucoup cette saison. Un départ semble être possible, avec le joueur qui est évalué à 4,5M€ par le site spécialisé Transfermarkt.
Mandragora après Richardson ?
Les médias italiens nous livrent toutefois une nouvelle piste... qui concernerait un autre milieu de terrain de la Fiorentina ! D’après les informations de TMW, Rolando Mandragora aurait tapé dans l’œil de l’OM, avec Medhi Benatia et Pablo Longoria qui aimeraient l’offrir à Roberto De Zerbi. Son contrat se termine en juin 2028, mais à l’inverse de Richardson il semble être l’un des cadres de Paolo Vanoli.