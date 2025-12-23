Transfert surprise à l’OM : La révélation de la presse italienne !

Axel Cornic

Le mercato hivernal débite dans seulement quelques mois et l’Olympique de Marseille aurait déjà activé plusieurs pistes à l’étranger. Ça semble être le cas en Serie A, l’un des terrains de chasse préférés du duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria.

Après une première partie de saison plutôt décevante, l’OM doit absolument se relancer pour espérer créer la surprise en Ligue 1. Ça tombe bien, le mercato arrive et des nombreuses pistes sont déjà évoquées à Marseille, notamment au milieu de terrain.

L’OM chasse en Serie A C’est le cas avec un ancien joueur de Ligue 1, puisque plusieurs sources ont évoqué un intérêt de l’OM pour Amir Richardson. Passé par le Stade de Reims, l’international marocain évolue actuellement à la Fiorentina, où il ne joue toutefois pas beaucoup cette saison. Un départ semble être possible, avec le joueur qui est évalué à 4,5M€ par le site spécialisé Transfermarkt.