Transferts - OM : La nouvelle bombe sur Cristiano Ronaldo !

La suite du mercato estival de l'OM pourrait être indirectement bouleversé par Cristiano Ronaldo, l'attaquant portugais d'Al-Nassr, que Mason Greenwood souhaiterait absolument retrouver en Arabie Saoudite cet été. Et l'OM pourrait ainsi perdre son attaquant phare à cause de CR7...

Depuis quelques jours, il est question d'un vif intérêt de la part d'Al-Nassr pour Mason Greenwood (23 ans), le numéro 10 de l'OM. L'écurie saoudienne pourrait mettre le paquet afin d'attirer l'ancien attaquant de Manchester United dans ses rangs, et de son côté, Greenwood pourrait d'ailleurs mettre un terme à son aventure à l'OM à cause d'un certain... Cristiano Ronaldo !

Greenwood prêt à quitter l'OM pour CR7 ? Selon les révélations de Team Talk et de son journaliste Rudy Galetti, Mason Greenwood souhaiterait absolument quitter l'OM cet été pour rejoindre Al-Nassr et y retrouver Cristiano Ronaldo qui a été son coéquipier entre 2021 et novembre 2022 à Manchester United.