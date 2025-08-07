PSG - Transfert de Barcola : La grande annonce de Riolo en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à la complexité de recruter Alexander Isak, Liverpool pourrait revoir ses plans. En effet, ce mercredi, il a été révélé que les Reds pourraient se rabattre sur Bradley Barcola. Après Hugo Ekitike et Florian Wirtz, la formation dirigée par Arne Slot pourrait faire une folie pour l'ailier du PSG. Et à en croire Daniel Riolo, Luis Enrique pourrait ne pas forcément retenir Barcola.

Ce mercredi, Bradley Barcola a repris le chemin de l'entraînement avec les autres stars du PSG. Après des vacances bien méritées suite à une saison épuisante, la rentrée a donc sonné pour le club de la capitale. Mais voilà qu'en ce qui concerne l'international français, il n'est pas dit qu'il soit toujours au sein de l'effectif de Luis Enrique d'ici la fin du mercato. En effet, Barcola intéresserait notamment Liverpool, qui pourrait donc recruter le Parisien à défaut d'Alexander Isak.

« Depuis que Kvara est là, il n'est plus titulaire » Partira ? Ne partira pas du PSG ? Lors de L'After Foot, Daniel Riolo a réagi à ce dossier Bradley Barcola/Liverpool. Et selon lui, l'international français pourrait ne pas être retenu par Luis Enrique : « Au PSG, au final, depuis que Kvara est là, il n'est plus titulaire. Que dans les clubs dont on parle, à mon avis, il ne le sera pas non plus. C'est un gars qui démarrait la rencontre et qui a arrêté de démarrer la rencontre quand Kvara est arrivé ».