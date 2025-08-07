Transfert historique au PSG, c'est validé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG pourrait toutefois préparer un mois d'août impressionnant. Et pour cause, le cas Bradley Barcola vient de surgir avec l'intérêt de Liverpool qui serait disposé à lâcher plus de 100M€ pour le recruter et ainsi en faire la plus grosse vente de l'histoire du PSG. Mais les Parisiens doivent-ils accepter ?

Et si Bradley Barcola se retrouvait au cœur d'un feuilleton cet été ? La question peut se poser car selon L'EQUIPE, Liverpool serait entré dans les discussions pour le recruter cet été. Les Reds pourraient envisager un transfert à plus de 100M€ ce qui en ferait la plus grosse vente de l'histoire du PSG devant Neymar, pour lequel Al-Hilal avait déboursé 90M€ en 2023. Journaliste de L'EQUIPE, Loïc Tanzi a ainsi fait le point sur l'avenir de Bradley Barcola et son éventuel transfert à Liverpool.

Liverpool tente le coup pour Barcola « Est-ce que ça intéresse Bradley Barcola de rejoindre Liverpool ? Pourquoi pas ! Aujourd'hui, il n'a pas prévu de partir du PSG où il est sous contrat jusqu'en 2028, mais il est attentif à l'intérêt de Liverpool parce que cela ne lui a pas échappé que depuis le mois de janvier, Kvaratskhelia, Doué et Dembélé lui sont passés devant. Donc il est attentif à son temps de jeu, même si c'est le joueur offensif qui a le plus joué au PSG la saison dernière toutes compétitions confondues. Et il va surtout voir si le PSG va accepter de le lâcher », se demande-t-il dans une vidéo diffusée sur le site de L'EQUIPE, avant d'en rajouter une couche.