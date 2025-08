Donnarumma : Le coup de pression du PSG !

Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain a décidé de pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Une situation qui n’a pas manqué d’enflammer le mercato, surtout en Italie, où certains ne comprennent pas comment les dirigeants parisiens peuvent se passer du capitaine de la Squadra Azzurra.

Une page pourrait se tourner cet été. Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du PSG, avec notamment la victoire récente en Ligue des Champions. Mais voilà qu’il pourrait être poussé vers un départ ! Les négociations autour de sa prolongation n’avanceraient plus et à moins d’un an de la fin de son contrat, les dirigeants parisiens auraient pris la décision de s’en séparer, préférant miser sur Lucas Chevalier du LOSC.

« On parle d'un champion » Ce choix fort a évidemment fait l’effet d’une bombe et c’est notamment le cas en Italie, où on ne comprend pas vraiment le PSG. C’est notamment le cas d’Alberto Brignoli, qui a exprimé son point de vue dans un entretien accordé à TMW. « Gigio est l'un des trois meilleurs gardiens du monde. À 26 ans, il a déjà disputé 500 matchs, remporté le Championnat d'Europe et la Ligue des champions, on parle d'un champion » a déclaré le gardien de but, qui avait mis un but exceptionnel à Gianluigi Donnarumma lors d’un Benevento-Milan, en décembre 2017.