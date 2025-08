Mercato - PSG : C’est confirmé pour Donnarumma !

Où évoluera Gianluigi Donnarumma lors de la saison à venir ? Cette question ne cesse d’affoler le mercato. Une prolongation au PSG semble encore loin, et le club de la capitale voudrait s’en séparer dès cet été s’il refuse d’étendre son engagement. L’intérêt de l’un de ses prétendants sur le marché des transferts semble d’ailleurs se confirmer.

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma anime le mercato depuis quelques jours maintenant. Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2026, le gardien de but de 26 ans ne semble pas proche de prolonger dans la capitale. Les deux parties n’arrivent toujours pas à s’entendre sur la question du salaire. Le PSG prépare même déjà l’avenir sans lui puisque les dirigeants parisiens ciblent Lucas Chevalier comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité .

Un transfert dès cet été ne serait donc pas à exclure, puisque le PSG voudrait éviter la catastrophe d’un départ libre l’an prochain. Gianluigi Donnarumma ne manquerait d’ailleurs pas de prétendants sur le mercato. La Premier League ferait notamment les yeux doux à l’international italien. Et l’intérêt de l’un de ses courtisans semble se confirmer petit à petit.

Manchester United est bien sur le coup

Comme le rapporte TeamTALK, Manchester United aimerait bien s’attacher les services de Gianluigi Donnarumma. Les Red Devils, déçus par Andre Onana la saison passée, se seraient mis en quête d’un nouveau gardien de but. Et celui du PSG plairait particulièrement aux dirigeants mancuniens. À voir maintenant si ces derniers feront une offre aux Rouge-et-Bleu cet été, ou s’ils patienteront un an pour le recruter gratuitement.