Kylian Mbappé : Le coup de foudre à la télévision !

Invité à dresser le bilan de l'année 2025, Bixente Lizarazu s'est évidemment arrêté sur Kylian Mbappé qui a flambé sur le plan individuel, égalant notamment le record de buts de Cristiano Ronaldo en inscrivant 53 buts au total. De quoi impressionner le champion du monde 1998.
Pour sa première année complète au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà égalé un record de Cristiano Ronaldo en inscrivant 25 buts toutes compétitions confondues en 2025, comme le Portugais l'avait fait en 2013. De quoi enthousiasmer Bixente Lizarazu qui déclame sa flamme à Kylian Mbappé.
Lizarazu s'enflamme pour Mbappé
« S’il est au bon endroit pour être la meilleure version de lui-même ? Je vais répéter ce que je dis depuis toujours, pour être bon il faut être en paix il faut être heureux », lance le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot avant de poursuivre.
«Je pense qu’il est aligné avec son club»
« Je pense qu’il est aligné avec son club, il est aligné avec l’ambition de son club, il est aligné avec ses dirigeants, en confiance avec ses dirigeants, avec son coach. C’est pour ça qu’on a retrouvé la meilleure version de Kylian Mbappé et que ça va continuer parce qu’il est là où il doit être aujourd’hui pour sa progression et pour sa motivation », ajoute Bixente Lizarazu.