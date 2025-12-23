Kylian Mbappé : Le coup de foudre à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à dresser le bilan de l'année 2025, Bixente Lizarazu s'est évidemment arrêté sur Kylian Mbappé qui a flambé sur le plan individuel, égalant notamment le record de buts de Cristiano Ronaldo en inscrivant 53 buts au total. De quoi impressionner le champion du monde 1998.

Pour sa première année complète au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà égalé un record de Cristiano Ronaldo en inscrivant 25 buts toutes compétitions confondues en 2025, comme le Portugais l'avait fait en 2013. De quoi enthousiasmer Bixente Lizarazu qui déclame sa flamme à Kylian Mbappé.

Lizarazu s'enflamme pour Mbappé « S’il est au bon endroit pour être la meilleure version de lui-même ? Je vais répéter ce que je dis depuis toujours, pour être bon il faut être en paix il faut être heureux », lance le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot avant de poursuivre.