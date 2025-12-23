Zidane sous le charme : Son coup de coeur à Marseille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s'il n'a jamais porté les couleurs de l'OM au cours de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a grandi dans la cité phocéenne en portant une immense admiration pour Enzo Francescoli. Et l'ancien numéro 10 s'est livré sans détour sur ce gros coup de coeur pour son idole.

Natif de Marseille et enfant de la Castellane, Zinedine Zidane a donc grandi devant les exploits d'Enzo Francescoli qui a porté le maillot de l'OM durant une saison au cours de sa carrière. Et en 2022, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE alors qu'il fêtait ses 50 ans, Zidane se confiait longuement sur son coup de coeur pour Francescoli et déclarait sa flamme pour l'ancien milieu offensif uruguayen de l'OM.

Zidane «fanatique» de Francescoli « Enzo Francescoli. C’était plus que mon idole. J’étais fanatique de lui. C’était plus que du mimétisme. Je décortiquais tout ce qu’il faisait. Il fallait que je refasse ça sur le terrain. Je m’entraînais jusqu’à y arriver. Je regardais tout, à la loupe, pour reproduire. En plus, j’allais au stade à l’époque. J’étais tout en haut dans le Vélodrome, derrière le but. J’adorais aussi Karl-Heinz Förster, Blaz Sliskovic, qui mettait des corners directs », a confié Zinedine Zidane sur son coup de coeur pour Francescoli à l'époque.