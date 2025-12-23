L’histoire se répète à l’OM : Une recrue déjà poussée vers la sortie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné l’année dernière, une autre recrue pourrait quitter l’OM quelques mois seulement après son arrivée. Recruté libre en provenance du LOSC cet été, Angel Gomes n’a pas vraiment convaincu depuis qu’il est à Marseille, où un départ lors du mercato hivernal est déjà envisagé.

Le temps est une denrée rare à l’OM. Sous la direction de Pablo Longoria et Medhi Benatia, le club n’a pas hésité à rapidement se séparer de joueurs dont les performances ne donnaient pas satisfaction. Cela a été le cas pour Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné la saison dernière et c’est désormais Angel Gomes pourrait en faire les frais.

Un seul match disputé en décembre Arrivé lire en provenance du LOSC l’été dernier, le milieu de terrain âgé de 25 ans ressemblait à un joli coup, mais n’a pas convaincu pour le moment. Pour preuve, avant le 32e de finale de Coupe de France à Bourg-en-Bresse (0-6) le week-end dernier, Angel Gomes n’avait participé à aucune des rencontres disputées par l’OM en décembre, contre l’Union Saint-Gilloise (2-3) en Ligue des champions et face au LOSC (1-0) et à l’AS Monaco (1-0) en championnat.