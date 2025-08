Séparation avec Greenwood : Le plan secret de l’OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Meilleur buteur de l’OM la saison passée avec 21 réalisations en Ligue 1 et un petit but en Coupe de France, Mason Greenwood a par moments agacé à Marseille de par sa nonchalance ou sa disparition totale lors de certains matchs. L’attaquant anglais de 23 ans est cependant revenu plus que prêt physiquement pour la reprise et les stages de pré-saison de l’Olympique de Marseille.

«Je suis presque inquiet, il est rentré de vacances trop en forme» Au point de générer un choc chez Roberto De Zerbi. « Nous avons fait des tests physiques. Je suis presque inquiet, il est rentré de vacances trop en forme. Je lui ai dit : 'Mais Mason, tout va bien ?' Les tests physiques montrent qu'il est mieux aujourd'hui qu'en février. C'est incroyable. ». Après la victoire de l’OM contre Gérone, l’entraîneur italien en rajoutait une couche. « Il a été top. Il s'est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l'OM. Il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S'il continue comme ça... Il est plus fort que les autres ».