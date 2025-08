Transfert à l’OM : Nouvelle menace pour De Zerbi !

Le mercato estival est très agité en ce moment à l’Olympique de Marseille, qui a bouclé les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que d’Igor Paixão tout récemment et attend une autre recrue, avec Timothy Weah. Mais la mission principale de l’été est surtout d’arriver à garder les meilleurs éléments de l’équipe, en commençant évidemment par le capitaine.

Dans seulement quelques jours, Roberto De Zerbi va débuter sa deuxième saison sur le banc de l’ OM . Et quelle saison, puisqu’elle fêtera le grand retour de Marseille en Ligue des Champions , après plusieurs années d’absence. Mais pour pouvoir être compétitif, les dirigeants marseillais doivent s’assurer de la présence d’un collectif fort.

En commençant donc par garder les meilleurs éléments de l’équipe ! C’est notamment le cas de Leonardo Balerdi , qui après avoir été très critiqué à l' OM au fil des dernières années, est devenu l’un des piliers de l’équipe. Et ce n’est pas passé inaperçu à l’étranger, puisqu’il semble avoir une très grosse cote sur le marché des transferts !

La Juventus n’a pas dit son dernier mot

En Serie A, il y a notamment la Juventus d’un certain Igor Tudor, qui l’a déjà eu sous ses ordres à l’OM par le passé. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le coach bianconero n’aurait toujours pas jeté l’éponge et aurait encore espoir d’arracher Balerdi à Marseille. Pour cela, il souhaiterait vendre Lloyd Kelly et utiliser l’argent de son transfert pour essayer de faire sauter le verrou phocéen.