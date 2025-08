Rupture au PSG, la négociation décisive 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alors qu’il a vu son rôle changer au fil de la saison dernière, Kang-In Lee semblerait être prêt à aller voir ailleurs après le sacre raflé en Ligue des champions. L’international sud-coréen souhaiterait explorer diverses pistes en Angleterre et en Italie lorsque son entraîneur Luis Enrique se mettrait en travers de sa route ne souhaitant pas se séparer de lui. La presse espagnole évoque une négociation inéluctable pour débloquer la situation.

Deux saisons et puis s’en va ? Kang-In Lee, du haut de ses 24 ans, a soulevé la première Ligue des champions de sa carrière et de l’histoire du PSG le 31 mai dernier à l’Allianz Arena de Munich. Un souvenir spécial qu’il a raconté la semaine dernière pendant un évènement avec son équipementier en Corée du Sud. « Même sans jouer, je savais qu'il y avait encore des opportunités. Cela m'a aussi fait réfléchir à la nécessité de travailler davantage. Je pense que la finale de la Ligue des champions, dont je rêve depuis tout petit, est le match le plus spécial. Le temps passé à préparer le match et à partager du temps avec mes coéquipiers a été le plus précieux pour moi ».

Lee veut partir, Enrique dépose son veto Et bien que ce discours laissait entendre qu’il était prêt à redoubler d’efforts la saison prochaine afin d’inverser la tendance au niveau de son temps de jeu au PSG, Kang-In Lee émettrait secrètement le souhait d’aller chercher du temps de jeu ailleurs si l’on se fie aux informations de Marca. Une volonté à laquelle Luis Enrique s’opposerait d’après le média madrilène. Le coach du Paris Saint-Germain n’aurait aucunement l’intention de laisser partir celui qui aurait « gagné son respect » en reprenant les propos employés par Marca.