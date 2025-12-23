Pavard - OM : Transfert confirmé !

Axel Cornic

A la recherche de renforts pour fêter son retour en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a multiplié les recrues lors du dernier mercato estival. Mais il a fallu attendre la toute fin pour voir les plus importantes débarquer comme Benjamin Pavard, défenseur central français prêté par l’Inter.

La défense a été un secteur qui a posé beaucoup de problèmes à Roberto De Zerbi la saison dernière. Pas étonnant donc que l’OM ait mis un point d’honneur à se renforcer dans cette position précise, avec plusieurs recrues de très haut niveau.

« Il est un peu l'élément imprévisible parmi les joueurs prêtés » Il y a notamment eu Benjamin Pavard, prêté par un Inter qui ne semble décidément pas compter sur lui. « Le Français est un peu l'élément imprévisible parmi les joueurs prêtés. Son passage à Milan n'a pas été des plus concluants, et c'est pourquoi la direction a préféré miser sur Akanji pour le remplacer » a expliqué Calciomercato.com, sur le joueur actuellement à l’OM.