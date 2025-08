PSG : Un transfert bouclé à «90 %» ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après 18 mois passés à Bournemouth, Ilya Zabarnyi (22 ans) s’est suffisamment révélé au sein du pensionnaire de Premier League pour s’attirer les faveurs du PSG sur le mercato. Un accord passé avec le club parisien depuis la fin de la saison dernière et sur lequel il n’est jamais revenu. En parallèle, les longues négociations entre le Paris Saint-Germain et les Cherries toucheraient à leur fin.

Ilya Zabarnyi était attendu au PSG pour la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis (15 juin - 13 juillet). Néanmoins, les attentes économiques de Bournemouth qui a déjà perdu Dean Huijsen (Real Madrid) et Milos Kerkez (Liverpool) ont mis un sérieux frein à cette opération. Près de deux mois plus tard et huit jours avant le match de Supercoupe d’Europe opposant le Paris Saint-Germain à Tottenham, Zabarnyi est toujours aux abonnés absents alors que l’effectif de Luis Enrique reprendra l’entraînement collectif mercredi.

«Un pourcentage avec beaucoup d’optimisme à 90 %» Selon les informations divulguées par Fabrizio Romano ce lundi soir lors de sa participation au live de DAZN Espagne, le Paris Saint-Germain toucherait plus que jamais au but dans l’opération Ilya Zabarnyi bien que Bournemouth réclame toujours 5M€ de plus que l’offre du PSG pour le défenseur central ukrainien de 22 ans. « Mon pourcentage pour le transfert de Zabarnyi au PSG ? Un pourcentage avec beaucoup d’optimisme à 90 %. Le PSG a fait une offre de 65M€ vendredi, Bournemouth en veut 70M€. Il manque peu de chose ».