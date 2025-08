Mercato - Neymar : Luis Enrique refait le coup au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gianluigi Donnarumma a beau avoir rendu de grands services au PSG en Ligue des Champions, Luis Enrique ne semble aujourd’hui plus compter sur l’Italien. Visiblement décidé à faire venir Lucas Chevalier, l’entraîneur parisien pousse Donnarumma vers la sortie. Et faire changer d’avis Luis Enrique semble quasiment impossible et c’est ainsi que l’exemple Neymar a été rapporté.

Entre Gianluigi Donnarumma et le PSG, le divorce est imminent. Entré dans la dernière année de son contrat, l’Italien, qui n’a pas trouvé d’accord pour prolongé, ne semble désormais plus en odeur de sainteté. Il faut dire que Luis Enrique voudrait faire venir un nouveau gardien, Lucas Chevalier, qui répond davantage à ce qu’il recherche, notamment dans le jeu au pied. Pour Donnarumma, l’avenir s’écrit donc très loin du PSG.

« Aujourd’hui, le PSG ne jure que par une personne : Luis Enrique » C’est Luis Enrique qui semble avoir scellé le sort de Gianluigi Donnarumma. Une décision qui semble irrévocable pour l’Italien, comme ça avait pu être le cas pour Neymar. C’est ce qu’a expliqué Marion Bartoli pour les Grandes Gueules du Sport sur RMC : « Aujourd’hui, le PSG ne jure que par une personne : Luis Enrique. Luis Enrique a eu carte blanche pour monter son équipe, pour faire les transferts qu’il voulait, pour faire partir Neymar, parce qu’il a voulu, désiré, le départ de Neymar, et pour faire progresser des joueurs dans son système de jeu. Il a été capable de faire Neymar alors que Neymar a gagné la Ligue des Champions avec lui au Barça. On parle quand même d’un entraîneur qui quand il a des certitudes, il n’en bougera pas ».