Transfert à la Mbappé : Nouvelle trahison au PSG ?

Entre Gianluigi Donnarumma et le PSG, la situation devient alarmante. Élément majeur du sacre en Ligue des champions, le gardien de 26 ans voit son contrat expirer en juin 2026. Et les négociations pour sa prolongation sont au point mort. Les dirigeants parisiens et l’international italien n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la question du salaire. Le10Sport.com vous a d'ailleurs révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu préparaient sa succession.