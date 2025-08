Transferts : Le manque de respect du PSG balancé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le divorce semble aujourd’hui consommé entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Si l’Italien a encore un an de contrat, la porte de sortie lui est clairement montrée afin de faire la place à Lucas Chevalier. Un an après ce qui est arrivé avec Kylian Mbappé, cette gestion du PSG fait énormément parler. Et c’est ainsi qu’un manque de respect a été annoncé en direct.

Longtemps critiqué, Gianluigi Donnarumma s’est mué en héros du PSG la saison dernière en Ligue des Champions. Malgré cela, l’heure de la séparation aurait sonné. En effet, un accord n’ayant pas été trouvé pour une prolongation de contrat, le club de la capitale cherche aujourd’hui désormais à se séparer de l’Italien alors que Lucas Chevalier doit prochainement arriver. Donnarumma pourrait très bien rester au PSG, lui qui a encore un an de contrat, mais voilà que la direction parisienne aurait été très claire avec lui. De quoi faire halluciner Ludovic Duchesne à l’occasion des Grandes Gueules du Sport sur RMC.

« Chevalier ? C’est un transfert incroyable que va faire le PSG, sauf que… » « Donnarumma sort d’une saison assez incroyable, ça a peut-être été le meilleur gardien en Europe et il a brillé dans les matchs importants pour le PSG. Donc la conclusion de cette histoire, c’est qu’on lui offre un contrat inférieur à ce qu’il a aujourd’hui. On aurait pu lui offrir une part fixe égale à ce qu’il touche aujourd’hui. Comme en plus le joueur veut rester au PSG, tout irait bien dans le meilleur des mondes. Je n’ai aucun soucis avec Lucas Chevalier, je trouve que c’est un transfert incroyable que va faire le PSG, sauf qu’on nous explique au PSG que finalement, il n’y aura pas de concurrence », a-t-il tout d’abord balancé dans ce dossier Gianluigi Donnarumma au PSG.