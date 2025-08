Transfert refusé : Il plombe le PSG !

Recruté en 2022 du côté du RB Leipzig, Nordi Mukiele n’a jamais vraiment réussi à s’imposer au PSG. Pas dans les plans de Luis Enrique, il a décidé de rejoindre le Bayer Leverkusen l’été dernier sous la forme d’un prêt, mais il est maintenant de retour à Paris. Le Français a reçu plusieurs propositions depuis le début du mercato mais rien ne semble lui convenir pour le moment.

Parmi ces trois joueurs, seulement Milan Škriniar a aujourd’hui définitivement quitté le PSG pour prendre la direction de Fenerbahçe . Mais outre Asensio et Kolo Muani , le club de la capitale possède d’autres éléments indésirables. C’est notamment le cas de Nordi Mukiele , qui, après un prêt d’une saison au Bayer Leverkusen , est de retour à Paris .

Mukiele refuse toutes les propositions

Nordi Mukiele ne devrait toutefois pas s’éterniser au PSG, qui lui cherche une porte de sortie. D’après les informations de L’Équipe, de nombreuses formations ont d’ailleurs déjà tenté de faire venir le défenseur mais il a à chaque fois dit non. L’ancien Montpelliérain a reçu des propositions d’Arabie saoudite, de Turquie et d’Angleterre mais cela ne lui convient pas et il a donc refusé toutes les offres. Dans l’idéal, le Parisien aimerait retrouver un projet de haut niveau en Europe. Reste à voir si une proposition de la sorte arrivera avant la fin du mercato.