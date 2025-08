Transfert réclamé par Luis Enrique : Une star du PSG en paye le prix !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Elu meilleur gardien de la camapgne 2024/2025 de Ligue des champions grâce à ses performances dans les buts du PSG qu'il a aidé à amener en finale remportée contre l'Inter (5-0), Gianluigi Donnarumma serait attendu chez les Nerazzurri d'après Duncan Castles. En parallèle, Luis Enrique prévoirait de faire de Lucas Chevalier son nouveau portier de confiance.

C'est le feuilleton animant l'actualité du PSG depuis de longues semaines désormais : Gianluigi Donnarumma va-t-il prolonger son contrat expirant le 30 juin 2026 ? La question semble désormais être non et ce, bien que le joueur et son agent Enzo Raiola ait communiqué à plusieurs reprises leur envie de poursuivre leur collaboration avec le Paris Saint-Germain entamée à l'été 2021.

«La menace qui a été proférée est que s'il essaie de faire ça, il se retrouvera deuxième gardien» Pendant cette session estivale des transferts, diverses discussions entre les dirigeants du PSG et le clan Donnarumma se seraient déroulées. Pendant l'une d'entre elles, le portier italien fait une révélation de taille au Paris Saint-Germain. « Durant les discussions entre Donnarumma et le PSG cet été, Donnarumma a dit au club qu'il disposait d'autres options et à un certain point, a dit qu'il ne voulait pas rester à Paris. Maintenant que le PSG est sur le point de recruter un nouveau gardien, il dit à Paris qu'il préfèrerait rester au club et prend en considération le fait de partir en tant qu'agent libre dans un an. Le PSG est mécontent de cette déclaration. Ils ont dit à Donnarumma qu'ils ne le laisseront pas aller au bout de son contrat comme il l'a fait à Milan. La menace qui a été proférée est que s'il essaie de faire ça, il se retrouvera deuxième gardien. Luis Enrique fera jouer Chevalier titulaire ». a confié Duncan Castles pendant le dernier épisode en date du Transfers Podcast.