Kylian Mbappé : La séparation est officielle !

Très peu utilisé cette saison face à la concurrence de Kylian Mbappé, Endrick a été invité à quitter le Real Madrid. Et c'est désormais officiel, le jeune attaquant brésilien est prêté à l'OL, ce qui acte la séparation avec le capitaine de l'équipe de France, au moins de façon temporaire.

Difficile d'exister dans l'ombre de Kylian Mbappé. Cette fois-ci, c'est Endrick qui en a fait les frais. Très peu utilisé par Xabi Alonso, le jeune attaquant brésilien a décidé de quitter le Real Madrid afin de retrouver du temps de jeu. C'est la raison pour laquelle il a été prêté à l'OL. C'est officiel.

Endrick prêté à l'OL ! Par le biais d'un communiqué, le club merengue a effectivement officialisé la nouvelle : « Le Real Madrid CF et l'Olympique Lyonnais se sont mis d'accord sur le prêt du joueur Endrick jusqu'à la fin de cette saison, le 30 juin 2026 ».