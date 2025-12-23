Kylian Mbappé : La séparation est officielle !

Très peu utilisé cette saison face à la concurrence de Kylian Mbappé, Endrick a été invité à quitter le Real Madrid. Et c'est désormais officiel, le jeune attaquant brésilien est prêté à l'OL, ce qui acte la séparation avec le capitaine de l'équipe de France, au moins de façon temporaire.
Difficile d'exister dans l'ombre de Kylian Mbappé. Cette fois-ci, c'est Endrick qui en a fait les frais. Très peu utilisé par Xabi Alonso, le jeune attaquant brésilien a décidé de quitter le Real Madrid afin de retrouver du temps de jeu. C'est la raison pour laquelle il a été prêté à l'OL. C'est officiel.
Endrick prêté à l'OL !
Par le biais d'un communiqué, le club merengue a effectivement officialisé la nouvelle : « Le Real Madrid CF et l'Olympique Lyonnais se sont mis d'accord sur le prêt du joueur Endrick jusqu'à la fin de cette saison, le 30 juin 2026 ».
La séparation avec Mbappé est officielle
De son côté, l'OL a également publié un communiqué dans lequel plus de détails sont présentés. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison », écrit le club lyonnais. Endrick portera le numéro 9 à Lyon.