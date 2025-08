PSG - Donnarumma : L'énorme retournement de situation !

Alexis Brunet

Plus les jours passent, plus Lucas Chevalier se rapproche du PSG. Le Français est la priorité de Luis Campos pour remplacer Gianluigi Donnarumma qui est lui partant. Toutefois, la possibilité que l’Italien reste à Paris s’il ne trouve pas de nouveau club existe. Il y aurait donc cohabitation et le joueur du LOSC souhaite éviter cela et pourrait donc prendre une décision totalement inattendue.

À 23 ans, la carrière de Lucas Chevalier pourrait connaître un véritable bond en avant. Au LOSC depuis 2014, le Français pourrait quitter le club du nord de la France cet été pour s’engager avec le PSG, récent champion d’Europe. Les négociations seraient d’ailleurs très avancées entre les différentes parties et on parle même d’un transfert à 40M€.

Donnarumma sur le départ SI Lucas Chevalier arrive au PSG, c’est que Gianluigi Donnarumma devrait partir. Le club de la capitale ne s’est pas mis d’accord avec l’Italien pour une prolongation de contrat et une vente cet été à un an de la fin de son bail paraît la solution la plus probable pour que les dirigeants parisiens obtiennent une indemnité de transfert.