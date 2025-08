Donnarumma et le PSG : Le terrible clash en interne !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une déclaration de guerre dans le feuilleton Gianluigi Donnarumma au PSG ? Le journaliste Duncan Castles a révélé ces dernières heures une discussion récente entre le gardien italien et ses dirigeants à Paris au cours de laquelle le joueur annonçait des velléités de départ. De quoi pousser le PSG à lui dénicher un successeur avant le retournement de veste de Donnarumma, engendrant un clash.

«Donnarumma a dit qu'il ne voulait pas rester à Paris»

De quoi lui valoir un contrat rallongé ? Le bail de Gianluigi Donnarumma arrivera à expiration le 30 juin 2026 et, à un mois de la fin du mercato estival programmée pour le 1er septembre, n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Paris Saint-Germain à ce sujet. Il a d'ailleurs été question au cours de discussions estivales avec ses dirigeants de sa volonté d'aller voir ailleurs. « Durant les discussions entre Donnarumma et le PSG cet été, Donnarumma a dit au club qu'il disposait d'autres options et à un certain point, a dit qu'il ne voulait pas rester à Paris. Maintenant que le PSG est sur le point de recruter un nouveau gardien, il dit à Paris qu'il préfèrerait rester au club et prend en considération le fait de partir en tant qu'agent libre dans un an ». a confié Duncan Castles pendant The Transfers Podcast.