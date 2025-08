OM : Un autre clash éclate sur le mercato ?

L’été de l’Olympique de Marseille n’est pas de tout repos, avec quelques dossiers assez surprenants. C’est le cas en Serie A, avec Timothy Weah qui aurait engagé un énorme bras de fer avec la Juventus pour rejoindre Roberto De Zerbi dans le sud de la France. Et l’ancien du Paris Saint-Germain ne semble pas être le seul à être parti au clash pour rejoindre le club phocéen...

On commence à y voir plus clair. A un plus d’une dizaine de jours du début de la Ligue 1, l’équipe de l’OM prend forme avec notamment le retour de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore le transfert d’Igor Paixão. Mais ce n’est pas fini, puisque d’autres arrivées semblent se dessiner du côté de Marseille.