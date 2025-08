Transfert d’un attaquant, l’OM lâche une réponse !

Axel Cornic

Le mercato estival est encore très long et l’Olympique de Marseille n’a pas fini de faire parler. Et si c’est le cas au niveau des arrivées cela devrait également être le cas pour les départs, avec certains éléments de l’équipe qui semblent plaire à l’étranger. C’est notamment le cas de Jonathan Rowe, ailier arrivé il y a un an de Norwich et qui aurait la cote en Serie A.

Pour lancer le projet mené par Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais ont décidé de miser en partie sur le marché anglais à l’été 2024. Mais ce pari n’a pas vraiment marché, comme on a pu le voir avec Ismaël Koné. Arrivé de Watford, le milieu de terrain n’a pas réussi à convaincre et a rapidement quitté l’OM avec un prêt au Stade Rennais en janvier, puis un autre cet été à Sassuolo. Et un autre cas pourrait exploser en ce mercato…

Rowe agite le mercato à l’étranger Il s’agit de Jonathan Rowe, recruté tout de même pour près de 15M€ l’été dernier et devenu le joker de luxe de De Zerbi. L’ailier de l’OM a eu un plus gros impact que l’international canadien, mais avec les arrivées d’Igor Paixão ou de Pierre-Emerick Aubameyang, il pourrait voir la place se réduire encore plus la saison prochaine. Sans compter sur le fait qu’il semble avoir une grosse cote à l’étranger.