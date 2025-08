Aubameyang à l’OM : La terrible blessure ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’OM et Pierre-Emerick Aubameyang, le break n’aura duré qu’un an et une aventure en Arabie saoudite pour le Gabonais. L’attaquant de 36 ans qui avait fait chavirer les cœurs de bien des supporters marseillais en 2023/2024 avec ses 30 buts marqués reviendra à son meilleur niveau si aucune blessure ne le ralentissait d’après Paolo Rongoni.

Paolo Rongoni a été le préparateur physique des équipes entraînées par Rudi Garcia pendant un long moment avant que leurs chemins se séparent. A présent en poste avec la sélection algérienne lorsque Garcia s’occupe des Diables Rouges de la Belgique, Rongoni était de la partie à l’OM entre 2016 et 2019 ainsi qu’à Al-Nassr en 2022/2023 où il a donc été au contact de Cristiano Ronaldo pendant la seconde partie de saison.

«Il doit faire tous les entraînements au rythme européen, le tout sans accident» Invité à s’exprimer sur le retour à l’OM de Pierre-Emerick Aubameyang un an après son départ pour Al-Qadsiah en Saudi Pro League, Paolo Rongoni a reconnu que seule une blessure pourrait s’avérer compliqué pour le retour au premier plan de l’attaquant de 36 ans aux 30 buts pour l’Olympique de Marseille en 2023/2024. « C’est un joueur intelligent qui fait la différence sur ses qualités techniques. Il doit faire une bonne préparation sans blessure. Si c’est le cas, ça passera tranquillement. Il doit faire tous les entraînements au rythme européen, le tout sans accident ».