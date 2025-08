Jackpot à 40M€, le PSG n’en revient pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain investissait 40M€ sur Willian Pacho qui intégrait le groupe entraîné par Luis Enrique dans l’optique de concurrencer Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe à terme, n’étant qu’une simple doublure initialement parlant. Le temps a fait son œuvre et la vérité est tout autre une année plus tard.

Pendant le mercato estival de 2024, le Paris Saint-Germain mettait la main sur quatre recrues dont Willian Pacho (23 ans). L’international équatorien débarquait dans la capitale après une saison pleine à l’Eintracht Francfort qui avait suffi à convaincre le conseiller football Luis Campos de miser 40M€ sans bonus sur lui et griller la priorité à Liverpool dans la course à sa signature comme le10sport.com vous le révélait le 11 août 2024.

Luis Enrique donne sa chance Et ce recrutement était simplement censé combler les manques de l’effectif parisien dans le secteur défensif. L’Équipe a profité de son sujet sur la continuité de Marquinhos publié dans ses colonnes ce vendredi afin de revenir sur la concurrence féroce en défense centrale où chacun a une véritable carte à jouer et personne n’est à l’abri d’une déconvenue. C’est en effet ce qui s’est passé pour Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe.