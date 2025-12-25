PSG - Transfert à 8M€ : C’est validé !

L’été dernier, le PSG a profité du mercato pour se débarrasser de ses indésirables. Le club de la capitale a notamment poussé Marco Asensio vers la sortie. L’international espagnol a rejoint Fenerbahçe afin de se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. Et il n’a pas fallu longtemps à l’attaquant de 29 ans pour s’imposer en Turquie.
Le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato l’été dernier dans le sens des arrivées. Le club de la capitale ne s’est contenté que de trois transferts : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. En revanche, le mercato a été plus animé dans le sens des départs chez les Rouge-et-Bleu, qui se sont débarrassés de leurs indésirables.
Le PSG a récupéré 8M€ avec le transfert d'Asensio...
Marco Asensio faisait notamment partie de cette liste. L’international espagnol n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique. À un an de la Coupe du monde 2026, l’attaquant de 29 ans a donc fait le choix de partir pour se relancer. C’est dans cette optique qu’il a signé à Fenerbahçe contre un chèque de 8M€ au PSG.
... qui brille à Fenerbahçe depuis le début de saison !
Et comme le rapporte AS, Marco Asensio est en train de retrouver son meilleur niveau. Sa priorité était de retrouver un temps de jeu convenable pour espérer revenir dans le radar de Luis De la Fuente pour le Mondial en Amérique. Et son plan serait sur la bonne voie. Avec 9 buts et 5 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien du PSG flambe en Turquie. L’ex-joueur du Real Madrid a visiblement fait le bon choix en rejoignant Fenerbahçe l’été dernier.