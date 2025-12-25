PSG - Transfert à 8M€ : C’est validé !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG a profité du mercato pour se débarrasser de ses indésirables. Le club de la capitale a notamment poussé Marco Asensio vers la sortie. L’international espagnol a rejoint Fenerbahçe afin de se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. Et il n’a pas fallu longtemps à l’attaquant de 29 ans pour s’imposer en Turquie.

Le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato l’été dernier dans le sens des arrivées. Le club de la capitale ne s’est contenté que de trois transferts : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. En revanche, le mercato a été plus animé dans le sens des départs chez les Rouge-et-Bleu, qui se sont débarrassés de leurs indésirables.

Le PSG a récupéré 8M€ avec le transfert d'Asensio... Marco Asensio faisait notamment partie de cette liste. L’international espagnol n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique. À un an de la Coupe du monde 2026, l’attaquant de 29 ans a donc fait le choix de partir pour se relancer. C’est dans cette optique qu’il a signé à Fenerbahçe contre un chèque de 8M€ au PSG.