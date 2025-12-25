OM : Le mercato relancé par la presse italienne !

À la recherche d‘un renfort au milieu de terrain, la Juventus est annoncée sur la piste de Pierre-Emile Hojbjerg, que l’OM refuse catégoriquement de céder. La Vieille Dame explore d’autres pistes et pourrait alors jeter son dévolu sur le joueur de l’Inter Milan, Davide Frattesi, que les Nerazzurri seraient prêts à vendre.
À l’OM, la porte est « complètement » fermée pour Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans). Comme l’a assuré Pablo Longoria, l’international danois (93 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028, ne quittera pas Marseille cet hiver, lui qui est annoncé dans le viseur de la Juventus, où Luciano Spalletti attend un renfort au milieu de terrain.
La Juventus se lance sur la piste de Frattesi
La Juventus doit donc regarder ailleurs et, selon La Stampa, ciblerait notamment à Tyler Morton (23 ans, OL). Mais d’après les informations de Sport Mediaset, c’est Davide Frattesi (26 ans) qui pourrait être l’heureux élu. L’Inter Milan serait ouvert à son départ et aurait fixé son prix à 30M€.
Muharemovic la clé du dossier ?
Un dossier dans lequel Tarik Muharemovic (22 ans) pourrait être la clé. Le défenseur de Sassuolo, estimé à 25M€, intéresserait les Nerazzurri et la Juventus détient 50% des droits du joueur. S’il rejoint l’Inter Milan, alors cela pourrait faire baisser le prix de Davide Frattesi et permettrait à la Vieille Dame d’oublier Pierre-Emile Hojberg.