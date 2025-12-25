OM : Le mercato relancé par la presse italienne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d‘un renfort au milieu de terrain, la Juventus est annoncée sur la piste de Pierre-Emile Hojbjerg, que l’OM refuse catégoriquement de céder. La Vieille Dame explore d’autres pistes et pourrait alors jeter son dévolu sur le joueur de l’Inter Milan, Davide Frattesi, que les Nerazzurri seraient prêts à vendre.

À l’OM, la porte est « complètement » fermée pour Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans). Comme l’a assuré Pablo Longoria, l’international danois (93 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028, ne quittera pas Marseille cet hiver, lui qui est annoncé dans le viseur de la Juventus, où Luciano Spalletti attend un renfort au milieu de terrain.

La Juventus se lance sur la piste de Frattesi La Juventus doit donc regarder ailleurs et, selon La Stampa, ciblerait notamment à Tyler Morton (23 ans, OL). Mais d’après les informations de Sport Mediaset, c’est Davide Frattesi (26 ans) qui pourrait être l’heureux élu. L’Inter Milan serait ouvert à son départ et aurait fixé son prix à 30M€.