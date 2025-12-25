Doué - Mercato : Le PSG prépare un gros coup !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2024, Désiré Doué a paraphé un bail de cinq saisons à Paris. Engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec l'écurie rouge et bleu, le numéro 14 de Luis Enrique pourrait bientôt prolonger. En effet, le PSG compterait lancer les grandes manoeuvres avec Désiré Doué pour qu'il rempile.

Auteur de prouesses au Stade Rennais, Désiré Doué a séduit les hautes sphères du PSG. A tel point que le club rouge et bleu a dégainé une offre d'environ 50M€ pour s'attacher ses services lors de l'été 2024. Une proposition acceptée par la direction du Stade Rennais.

Mercato - Doué : Le PSG va lancer les grandes manoeuvres Lors de son arrivé à Paris, Désiré Doué a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Si son numéro 14 a encore trois ans et demi d'engagement, le PSG compte tout de même sécuriser son avenir dans un avenir proche.