Mercato : Le nouveau Messi va signer au PSG !

Amadou Diawara

Transféré au PSG lors de l'été 2024, Joao Neves est engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec le club de la capitale. Tombé totalement sous le charme de son milieu de terrain portugais, le club de la capitale compterait lui offrir un nouveau contrat. En effet, le PSG aurait prévu de négocier la prolongation de Joao Neves dans les prochains mois.

Alors qu'il brillait du côté de Benfica, Joao Neves a attiré l'attention du PSG. A tel point que le club de la capitale a bouclé un transfert à hauteur de 70M€ (bonus compris) lors de l'été 2024.

Transfert : Le PSG veut prolonger Joao Neves Lorsqu'il a signé au PSG, Joao Neves a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, l'international portugais pourrait rempiler dans un avenir proche. D'après Le Parisien, le PSG compterait lancer les discussions avec le milieu de terrain de 21 ans dans les prochains mois. Le nouveau Lionel Messi ne devrait donc pas quitter la capitale française de sitôt.