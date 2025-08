N’Golo Kanté - Arabie Saoudite : Coup de tonnerre à l’OM ?

Le mercato estival bat son plein à l’Olympique de Marseille, où l’on a récemment vu débarquer Igor Paixão, ailier brésilien arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam. D’autres objectifs concret sont déjà annoncé et il y a un qui traîne depuis des semaines déjà avec Ismaël Bennacer, revenu à l’AC Milan au terme de son prêt la saison dernière.

C’est la folie à Marseille. A quelques semaines du début officiel de la Ligue 1, les supporters ont pu accueillir leur toute nouvelle recrue avec Igor Paixão, que l’OM aurait notamment arraché à l’AS Roma. Il est la cinquième recrue de l’été après Angel Gomes, Facundo Medina, CJ Egan-Riley et surtout Pierre-Emerick Aubameyang, qui a fait son grand retour tout juste un an après son départ vers Al Qadsiah.