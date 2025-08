Mercato : Une star choisit le PSG, c'est confirmé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le 3 juin dernier, Marquinhos a bel et bien choisi de rester au PSG où il disputera une 13e saison et va égaler un nouveau record de longévité à Paris, à savoir celui du nombre de saisons disputées avec le club parisien. Une information qui se confirme d'ailleurs dans plusieurs médias. Le Brésilien devrait d'ailleurs être en concurrence avec Illya Zabarnyi.

Durant l'été 2013, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 35M€ pour recruter un jeune défenseur central brésilien qui n'avait alors qu'une saison en Europe à l'AS Roma. Il s'agit évidemment de Marquinhos. 12 ans plus tard, l'axial formé aux Corinthians a bien grandi puisqu'il est une véritable légende du club parisien. C'est encore plus vrai depuis le 31 mai dernier et la victoire en Ligue des champions. D'ailleurs après ce succès qu'il attendait tant, l'avenir de Marquinhos a été questionné, d'autant plus que le PSG recherche un joueur à son poste.